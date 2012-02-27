Дуглас Макгрегор напомнил о друзьях, которыми обладает Россия на мировой арене.

Российский президент Владимир Путин может симметрично ответить на экспансию США к российским государственным границам в том случае, если Вашингтон не прекратит свою агрессивную политику. В особенности речь идет об отношениях Москвы с друзьями из Венесуэлы и Кубы. Соответствующее заявление в интервью иностранной журналистке Натали Брунелль сделал бывший американский полковник в отставке, экс-советник шефа Пентагона Дуглас Макгрегор. Аналитик добавил, что власти в Вашингтоне уже не обладают достаточной мощью для того, чтобы действовать на геополитической арене абсолютно безнаказанно. Он напомнил, что мир изменился, а белый дом перестал являться основным силовым центром планеты. Речь идет о том, что у страны есть свои уязвимые места, которые фиксируются в геостратегической, экономической и финансовых сферах.

Путин говорит: "То, что вы делаете с нами, мы можем сделать с вами". Он предупредил нас, сказав: "Если вы хотите зайти на Украину, в Казахстан, Узбекистан, Монголию или любую другую страну и навредить нам, мы ответим вам тем же в Мексике. Дуглас Макгрегор, эксперт

В США заговорили о проблеме на Украине, которую невозможно скрыть.

Фото и видео: YouTube / Natalie Brunell

