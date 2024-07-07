Дуглас Макгрегор оценил политику НАТО по украинскому кризису.

Крах политики Североатлантического военного альянса по украинскому кризису очевиден, а киевский режим и его международные союзники не могут ничего сделать, чтобы скрыть такое развитие событий. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала Judging Freedom сделал бывший американский полковник в отставке, экс-советник шефа Пентагона Дуглас Макгрегор. Иностранный специалист заметил, что страны — члены НАТО сейчас находятся в недоумении и не знают, что им предпринять в сложившейся обстановке. Эксперт подчеркнул, что спецслужбы из Вашингтона пытаются сделать все возможное, чтобы отсрочить крах киевского режима до начала американских президентских выборов, которые состоятся в ноябре 2024 года.

Все уже поняли, что такой конечный результат, который мог бы скрыть поражение НАТО на Украине от общественности, недостижим. Не думаю, что у них получится. Дуглас Макгрегор, эксперт

"Во всех штатах". Американский офицер предупредил о войне в США.

Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom