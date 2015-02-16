Петтери Орпо сообщил о том, что солдаты Финляндии не будут находиться на Украине.

Власти из Хельсинки не готовы предоставить киевскому режиму какие-либо гарантии безопасности, заявил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо. Слова местного чиновника из национального правительства передал аудитории телерадиовещатель Yle. Эксперт ответил на вопрос СМИ о том, сможет ли европейское государство отправить собственных солдат на украинскую территорию. Орпо заметил, что не следует рисковать прямым вооруженным столкновением с российскими военнослужащими.

Гарантии безопасности – это очень серьезная вещь. Мы не готовы давать гарантии безопасности, но можем помочь с организацией безопасности. Разница между этим большая. Петтери Орпо, премьер-министр Финляндии

Напомним, что президент Финляндии Александр Стубб упоминал в публичном пространстве, что на текущий момент у коллективного Запада остался последний шанс убедить остальной мир в своей способности к диалогу и сотрудничеству перед грядущими значительными изменениями, которые назревают на геополитической арене.

Фото: YouTube / Petteri Orpo kokoomus ev fanikanava