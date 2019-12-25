Немецкий политик призвал Берлин отказаться от конфискации российских активов в пользу Украины.

Немецкий канцлер Фридрих Мерц продвигает идею использовать замороженные российские активы для помощи Вооруженным силам Украины, однако если это произойдет, то Москва даст на это неожиданный ответ для стран Европейского союза. Соответствующее заявление сделал представитель финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема через социальные сети. Таким образом иностранный политик оценил слова главы правительства Германии. Тот говорил, что Берлин планирует еще более эффективно использовать заблокированные денежные средства России для поддержки киевского режима. В частности, Украине могут быть выданы беспроцентные кредиты на общую сумму около 140 миллиардов евро.

Следует отметить, что такой шаг может вызвать неожиданную реакцию, как со стороны европейской экономики, где клиенты потеряют доверие к финансам, так и со стороны России, поскольку этот шаг еще больше осложнит диалог с Москвой. Армандо Мема, иностранный политик

