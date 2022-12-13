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"Сент-Луис" уступил "Чикаго", Барбашев набрал два очка

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Россиянин стал второй звездой матча.

"Сент-Луис" потерпел поражение от "Чикаго" со счетом 3:5 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Энтерпрайз-центр" в Сент-Луисе.

Нападающий "Сент-Луиса" Иван Барбашев был признан второй звездой матча. Россиянин забросил вторую шайбу в ворота "Чикаго". Он также помог отличиться Нику Ледди.

В нынешнем сезоне НХЛ Иван Барбашев провел 47 матчей, забросил семь шайб и отдал 15 голевых передач.

Ранее мы сообщали, что три очка Капризова не помогли "Миннесоте" уйти от поражения в матче с "Флоридой".

Видео: YouTube / SPORTSNET

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Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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