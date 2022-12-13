Три очка Капризова не помогли "Миннесоте" уйти от поражения в матче с "Флоридой"

На счету форварда 56 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Миннесота" уступила "Флориде" со счетом 3:5 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Эф-Эл-Эй Лайв-Арене" в Санрайзе.

Нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов принял участие во всех трех шайбах в ворота гостей. Россиянин отдал три голевых передачи.

В нынешнем сезоне НХЛ Кирилл Капризов провел 45 матчей, забросил 26 шайб и отдал 30 голевых передач.

Ранее мы сообщали, что шайба Ничушкина помогла "Колорадо" обыграть "Ванкувер" в матче НХЛ.

Видео: YouTube / SPORTSNET