Три очка Капризова не помогли "Миннесоте" уйти от поражения в матче с "Флоридой"

"Миннесота" уступила "Флориде" со счетом 3:5 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Эф-Эл-Эй Лайв-Арене" в Санрайзе.
Нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов принял участие во всех трех шайбах в ворота гостей. Россиянин отдал три голевых передачи.
В нынешнем сезоне НХЛ Кирилл Капризов провел 45 матчей, забросил 26 шайб и отдал 30 голевых передач.
Ранее мы сообщали, что шайба Ничушкина помогла "Колорадо" обыграть "Ванкувер" в матче НХЛ.
Видео: YouTube / SPORTSNET
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