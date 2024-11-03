"Сент-Луис" одержал победу над "Торонто", Бучневич забросил шайбу

"Сент-Луис" одержал победу над "Торонто" со счетом 4:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Энтерпрайз-центр" в Сент-Луисе.
Форвард "Сент-Луиса" Павел Бучневич принял участие в победе своей команды. Россиянин забросил четвертую шайбу в пустые ворота гостей в конце встречи.
В нынешнем сезоне НХЛ Павел Бучневич провел 12 матчей и набрал 7 (4+3) очка.
Ранее мы сообщали, что шайба Дорофеева помогла "Вегасу" обыграть "Юту".
Видео: YouTube / SPORTSNET
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