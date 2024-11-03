"Сент-Луис" одержал победу над "Торонто", Бучневич забросил шайбу

Россиянин набрал семь очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Сент-Луис" одержал победу над "Торонто" со счетом 4:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Энтерпрайз-центр" в Сент-Луисе.

Форвард "Сент-Луиса" Павел Бучневич принял участие в победе своей команды. Россиянин забросил четвертую шайбу в пустые ворота гостей в конце встречи.

В нынешнем сезоне НХЛ Павел Бучневич провел 12 матчей и набрал 7 (4+3) очка.

Ранее мы сообщали, что шайба Дорофеева помогла "Вегасу" обыграть "Юту".

Видео: YouTube / SPORTSNET