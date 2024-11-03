Шайба Дорофеева помогла "Вегасу" обыграть "Юту"

"Вегас" обыграл "Юту" в овертайме со счетом 4:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на "Ти-Мобайл Арене" в Парадайсе.
Форвард "Вегаса" Павел Дорофеев помог своей команде добиться победы. Россиянин забросил первую шайбу в ворота гостей во втором периоде.
В нынешнем сезоне НХЛ Павел Дорофеев провел 12 матчей и набрал 10 (7+3) очков.
Ранее мы сообщали, что гол и две передачи Овечкина помогли "Вашингтону" разгромить "Коламбус".
Видео: YouTube / SPORTSNET
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все