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Гол и две передачи Овечкина помогли "Вашингтону" разгромить "Коламбус"

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Форвард набрал 13 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Вашингтон" одержал разгромную победу над "Коламбусом" со счетом 7:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Кэпитал Уан-Арене" в Вашингтоне.

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин принял участие в победе своей команды. Россиянин забросил четвертую шайбу в ворота гостей. Он также помог отличиться Алексею Протасу и Дилану Строуму.

В нынешнем сезоне НХЛ Александр Овечкин провел 10 матчей и набрал 13 (6+7) очков.

Ранее мы сообщали, что гол и передача Цыплакова принесли "Айлендерс" победу над "Баффало".

Видео: YouTube / SPORTSNET

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Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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