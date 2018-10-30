Гол и передача Цыплакова принесли "Айлендерс" победу над "Баффало"

Игра закончилась со счетом 4:3.

Команда "Нью-Йорк Айлендерс" обыграла "Баффало Сейбрз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Ледовая встреча завершилась победой гостей арены с результатом 4:3 (1:1, 2:0, 1:2). В составе победителей шайбы в ворота противников забросили на 10, 26, 33 и 49 минутах спортсмены Бо Хорват, российский нападающий Максим Цыплаков, Кайл Палмьери и Жан-Габриэль Пажо. Со стороны "Сейбрз" отличились на 10, 46, 59 минутах Дилан Козенс, Джейсон Цукер и Оуэн Пауэр.



Известно, что Максим Цыплаков также запомнился зрителям своей результативной передачей. Его признали первой звездой встречи. В 11 проведенных матчах дебютного сезона в НХЛ россиянин набрал уже семь очков (за два гола и пять передач). Защитник от "Айлендерс" Александр Романов заблокировал два броска по воротам своего клуба, а также провел два силовых приема. Голкипер "островитян" Илья Сорокин отразил 32 броска из 35. В настоящее время представители "Айлендерс", обыграв "Баффало", прервали серию поражений, которая составила три матча. А "Сейбрз" уступили во второй игре чемпионата подряд.

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Фото и видео: YouTube / SPORTSNET