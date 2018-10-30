Гол Панарина помог "Рейнджерс" обыграть "Оттаву"

Игра закончилась со счетом 2:1.

Представители команды "Нью-Йорк Рейнджерс" обыграли "Оттаву Сенаторз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась победой хозяев площадки с результатом 2:1 (1:0, 0:0, 1:1). В составе клуба победителей шайбы в ворота соперников забросили на 4 и 43 минутах российский нападающий Артемий Панарин, ставший третьей звездой матча, и Алексис Лафренье. У оппонентов автором единственного гола стал на 53 минуте Адам Годетт.

Напомним, что для Артемия Панарина его гол в матче с "Сенаторз" стал седьмым в десяти проведенных играх текущей регулярки НХЛ. За последние 20 лет больше шайб в составе "Рейнджерс" в первые десять ледовых встреч чемпионата забросили только Яромир Ягр, Брендан Шэнахэн и Рик Нэш. Голкипер "Рейнджерс" Игорь Шестеркин отразил 40 бросков из 41 по воротам. Его признали первой звездой матча.

Два гола и передача Капризова помогли "Миннесоте" обыграть "Тампу" Кучерова.

Фото и видео: YouTube / SPORTSNET