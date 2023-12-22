Георгий Тука оценил лояльность командиров ВСУ Зеленскому.

Очередные кадровые перестановки в Вооруженных силах Украины могут привести к назначению некомпетентных сторонников лидера киевского режима Владимира Зеленского на новые должности. Соответствующее мнение высказал бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука для YouTube-канала NewsRoom.

Это приведет, без сомнения, к большим кадровым изменениям <…>. Но приведет ли это к улучшению — очень сомневаюсь. Когда из капитанов за полгода будут делать генералов, и делать их командующими — не хочу даже говорить, к чему приведет такая кадровая политика. Георгий Тука, эксперт

Эксперт добавил, что главком ВСУ Александр Сырский остается креатурой украинского президента, поэтому готов исполнять все его приказы. Экс-замминистра опасается того, что новые командиры укрбудут назначаться без учета их компетенции, а ключевым критерием отбора станет лояльность к местным властям. Однако подобный принцип лишь усугубит текущее сложное положение для ВСУ.

Приказ Зеленского. "Спецоперация" ВСУ вызвала тревогу на Украине.

Фото и видео: YouTube / NEWSROOM