Георгий Тука оценил задачи, которые Киев поставил перед Александром Сырским.

Новый главнокомандующий Вооруженными силами Украины может провести крайне опасные для состояния армии операции в целях того, чтобы осуществить запрос лидера киевского режима Владимира Зеленского на медийные победы. Такую информацию предоставил местный бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука в интервью журналистам телеканала "Сейчас".

Наибольшие опасения у меня сейчас вызывает именно то, что под желания Владимира Зеленского продемонстрировать какие-то успехи новый главнокомандующий может осуществить попытки проведения каких-то спецопераций. Георгий Тука, эксперт

Иностранный аналитик добавил, что лично и неоднократно слышал от источников в ВСУ о том, что Александр Сырский будет "с точностью выполнять" приказы украинского руководства. Экс-замминистр страны добавил, что новый главком мог получить запрос на "победы" армии при низкой материальной обеспеченности и ограниченных людских ресурсах. Тука считает, что медийные операции Сырского столкнутся с "крайне негативными последствиями".

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Фото и видео: YouTube / Сейчас