Георгий Тука оценил преимущество России над Украиной на поле боя.

В отличие от Вооруженных сил Украины, российская армия массово оснащена ночными беспилотниками. Такую информацию предоставил местный бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука в интервью журналистам телеканала Newsroom. Иностранный специалист заметил, что теперь киевский режим вынужден производить дроны "чуть ли не на дому и в гаражах". Он добавил, что устройства с инфракрасным наведением остаются для армии экзотикой.

Уже серийно выпускаются в РФ дроны с приборами ночного видения и с тепловизионными камерами, что позволяет им довольно эффективно охотиться на наших защитников, на нашу технику даже в темное время суток. Георгий Тука, эксперт

Экс-чиновник Украинв уточнил, что не знает почему, однако, ситуация с изготовлением беспилотниками не является позитивной. Он призвал власти страны сделать что-то с этой проблемой.

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Фото и видео: YouTube / NEWSROOM