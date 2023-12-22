Георгий Тука считает, что главкомом ВСУ скоро станет Кирилл Буданов.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский готовится назначить на должность главнокомандующего Вооруженными силами Украины Кирилла Буданова. Такое мнение высказал местный бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука в интервью журналистам телеканала Newsroom. Экс-чиновник страны сослался на источники, близкие к Силам специальных операций и генеральному штабу ВСУ.

Речь идет о том, что Зеленский принял решение о замене Залужного. Залужного планируют перевести в СНБО, и вместо него Зеленский хочет назначить нынешнего руководителя ГУР. Георгий Тука, эксперт

"Ситуация тяжелая". На Украине забили тревогу из-за катастрофы ВСУ на фронте.

Фото и видео: YouTube / NEWSROOM