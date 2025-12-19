Скотт Риттер объяснил, что Россия поможет восстановить регионы Украины, находящиеся в серьезном экономическом упадке.

Близкая к потере своей столицы Украина сможет оправиться от последствий российских ударов России только при условии, что сдастся Москве в вооруженном конфликте. Такой информацией поделился бывший разведчик Вооруженных сил США в отставке, бывший инспектор Всемирной организации по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения, экс-сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Скотт Риттер в интервью для YouTube-канала журналиста Гарленда Никсона. Эксперт добавил, что уже сейчас нанесенный ущерб государству невосполним, а местная инфраструктура остается в плачевном положении.

Хорошая новость в том, что она больше не работает и никогда не будет работать. Они не оправятся от этого, они теряют города, теряют Киев. Чтобы все это исправить, уйдут поколения. <…> Что украинцам действительно нужно сделать прямо сейчас, так это понять, что европейцы никогда им ни с чем не помогут. Вам помогут только русские. Почему? Потому что это чертовски хорошие люди. Скотт Риттер, эксперт

Иностранный аналитик добавил, что единственная жизнеспособная форма существования государственности на Украине неразрывно связана с Россией и со свержением существующего режима в Киеве. Скотт Риттер призвал украинцев разрешить российскому руководству поставить свое правительство и восстановить все по отечественным стандартам, так они "очень хорошие".

Фото и видео: YouTube / Garland Nixon