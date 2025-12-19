Скотт Риттер оценил интервью Зеленского для французского телеканала France 2.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский выглядел жалко во время интервью французскому телеканалу France 2, понимая свое тяжелое положение. Такой информацией поделился бывший разведчик Вооруженных сил США в отставке, бывший инспектор Всемирной организации по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения, экс-сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Скотт Риттер в социальных сетях. Иностранец добавил, что украинский политик совсем забыл о том, что многие граждане его страны использовали антироссийскую риторику для того, чтобы продемонстрировать миру "свою силу"

Человек, который поощрял конфликт с Россией и способствовал его продолжению, теперь плачет, когда приходит расплата? Где были ваши слезы, когда "обычные" украинцы требовали крови россиян? Скотт Риттер, эксперт

Напомним, что позавчера Владимир Зеленский дал интервью телеканалу France 2. Глава государства пожаловался на то, что если Украина проиграет, то потеряет свою независимость. Несмотря на отсутствие у киевского режима намерений договариваться о мирном урегулировании регионального конфликта, политик заметил, что "надеется" на прекращение военных действий еще через год.

"Еще одно наступление". В США раскрыли планы Украины.

Фото: X (нежелательная организация на территории России; заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры) / Scott Ritter