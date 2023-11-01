"Самые жирные". В США рассказали, кого должна "бояться" Россия

Клейтон и Натали Моррис посмеялись над солдатами США.

Американские солдаты растеряли физическую форму и вряд ли смогут воевать с Россией. Такое мнение высказали в эфире YouTube-подкаста Redacted ведущие Клейтон и Натали Моррис. Корреспондентка привела статистические данные, согласно которым порядка 71 процента молодых граждан США не могут вступить в ряды Вооруженных сил страны в связи с тем, что они обладают лишним весом, имеют судимость, наркотическую зависимость или у них отсутствует должный уровень образования.

США хотят воевать и с Китаем, и с Россией, и на Ближнем Востоке, вот только смогут ли они это делать, учитывая, что войска в такой кошмарной форме? Натали Моррис, журналистка

Клейтон Моррис иронично заметил, что миру следует бояться американских солдат, так как она являются самыми суровыми. Он поправил самого себя, заметив, что на самом деле эти бойцы остаются самыми медленными из-за их веса. Он добавил, что солдаты США "самые жирные в мире".

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Фото и видео: YouTube / Redacted