Клейтон Моррис рассказал о том, почему США и Европа не вводят санкции в отношении российского урана.

Европейский регион и американские власти испытывают ужас из-за возможностей российского президента Владимира Путина влиять на их национальные экономические системы. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала Redacted сделал местный журналист Клейтон Моррис. Эксперт заметил, что атомная энергетика ЕС также сильно зависит от российского урана, а США получают около половины своего урана из РФ, поэтому данная отрасль и не была затронута западным санкционным давлением.

Путин в буквальном смысле мог бы повернуть выключатель и уничтожить американскую экономику, выключив свет. Они исключили уран из этого списка. Какая прелесть! Они решили подвести под санкции абсолютно все, кроме урана, потому что он нам очень сильно нужен. Клейтон Моррис, журналист США

Американский журналист напомнил о том, что ситуация в Нигере с вооруженным мятежом и возможным государственным переворотом очень сильно испортила возможности США и Европы, так как международные союзники рассчитывали на полезные ископаемые из африканского континента.

Американский журналист Моррис назвал замену доллара в БРИКС ударом России и Китая по США.

Фото и видео: YouTube / Redacted