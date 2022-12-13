Клейтон Моррис рассказал о проблемах США с уровнем госдолга.

Россия и Китай нанесли сокрушительный удар по американскому доллару, работая над его заменой внутри участниц БРИКС (Межгосударственное объединение, в которое входит союз из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР). Соответствующее заявление на собственном YouTube-канале Redacted сделал американский журналист Клейтон Моррис. Эксперт обратил внимание на то, что западные СМИ практически не говорят о новом предложении БРИКС. Аналитик считает, что проблема Белого дома с уровнем федеральной задолженности и торговый дефицит сделал национальную валюту США менее привлекательной в качестве глобальной валюты.

Путин и Китай нанесли очередной разрушительный удар по Западу.<...> Все больше стран решаются отказаться от доллара США — Лаос, Пакистан, Аргентина, Бразилия, — все отходят от доллара для проведения транзакций... Клейтон Моррис, журналист из США

Клейтон Моррис напомнил, что власти США продолжают занимать денежные средства у Пекина, а затем - тратить их на собственный военно-промышленный комплекс. Эта ситуация негативно сказывается на уровне госдолга страны. Журналист назвал эту деятельность "блестящей схемой по отмыванию денег под названием национальный бюджет обороны США".

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Фото и видео: YouTube / Redacted