Клейтон Моррис оценил применение Киевом боевых снарядов с обедненным ураном.

Вооруженные силы Соединенного королевства проводят для солдат Вооруженных сил Украины "уроки смерти", обучая иностранце использовать танковые снаряды с обедненным ураном. Соответствующее заявление в эфире YouTube-проекта Redacted News сделал американский журналист Клейтон Моррис.

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Британская армия просто замечательная: "собирайтесь рядом, настало время для урока убийства. Давайте я покажу вам, как работает рак, как уничтожить вашу страну. Клейтон Моррис, ведущий шоу

Таким образом аналитик прокомментировал видео обучения британцами солдат ВСУ по управлению танками Challenger 2, которое ранее по социальным сетям распространило британское министерство по обороне. Клейтон Моррис заметил, то в ролике украинские танкисты стоят вокруг стола, на котором разложены различные типы снарядов для тяжелой техники. В это время британский специалист объясняет ученикам для чего используется конкретный боеприпас. В числе разложенных снарядов показан с тот, что начинен обедненным ураном.

Американский ведущий Моррис: власти США не признают созданный ими финансовый кризис.

Фото и видео: YouTube / Redacted