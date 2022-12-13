  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 8:35
134
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В США рассказали, чем обернутся для Украины британские "уроки убийства"

0 0

Клейтон Моррис оценил применение Киевом боевых снарядов с обедненным ураном.

Вооруженные силы Соединенного королевства проводят для солдат Вооруженных сил Украины "уроки смерти", обучая иностранце использовать танковые снаряды с обедненным ураном. Соответствующее заявление в эфире YouTube-проекта Redacted News сделал американский журналист Клейтон Моррис.
"

Британская армия просто замечательная: "собирайтесь рядом, настало время для урока убийства. Давайте я покажу вам, как работает рак, как уничтожить вашу страну.

Клейтон Моррис, ведущий шоу

Таким образом аналитик прокомментировал видео обучения британцами солдат ВСУ по управлению танками Challenger 2, которое ранее по социальным сетям распространило британское министерство по обороне. Клейтон Моррис заметил, то в ролике украинские танкисты стоят вокруг стола, на котором разложены различные типы снарядов для тяжелой техники. В это время британский специалист объясняет ученикам для чего используется конкретный боеприпас. В числе разложенных снарядов показан с тот, что начинен обедненным ураном.

Американский ведущий Моррис: власти США не признают созданный ими финансовый кризис.

Фото и видео: YouTube / Redacted

Теги: challenger 2, redacted news, великобритания, всу, клейтон моррис, обедненный уран
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, События на Украине,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии