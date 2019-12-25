"Салават Юлаев" прервал победную серию "Торпедо" в КХЛ

Матч завершился со счетом 2:0.

Уфимский клуб "Салават Юлаев" прервал победную серию "Торпедо" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча состоялась вечером 16 ноября и завершилась в Нижнем Новгороде с результатом 2:0 (1:0, 0:0, 1:0) в пользу гостей. Со стороны команды победителей шайбы на 9 и 56 минутах матча в ворота противников забил спортсмен Сакари Маннинен. Он оформил дубль.

Голкипер уфимцев Юха Метсола отразил 39 бросков в створ ворот. Хоккеист провел свой третий "сухой" матч в текущем сезоне КХЛ. Напомним, что "Салават Юлаев" прервал трехматчевую победную серию оппонентов.

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