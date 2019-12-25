ЦСКА обыграл "Северсталь" в матче КХЛ

Игра завершилась со счетом 3:2.

ЦСКА обыграл "Северсталь" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра состоялась на столичной "ЦСКА-Арене". хозяева ледовой арены смогли одолеть противников из Череповца с результатом 3:2. Итог встречи определился по буллитам. В составе "красно-синих" заброшенными шайбами в ворота противников в основное время отметились на 22 и 37 минутах игры спортсмены Михаил Григоренко и Павел Карнаухов. Со стороны гостей им ответили на 17 и 39 минутах Илья Хохлов и Андрей Алексеев. Автором победного гола в серии буллитов стал московский нападающий Константин Окулов.

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