"Салават Юлаев" на выезде обыграл "Витязь" в КХЛ

Матч закончился со счетом 4:2.

"Салават Юлаев" на выезде обыграл подольский клуб "Витязь" в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча состоялась вечером 18 ноября. Она завершилась результатом 4:2 (1:0, 1:1, 2:1) в пользу уфимской команды. Заброшенными шайбами со стороны победителей отметились на 18, 36, 48 и 51 минутах спортсмены Николай Кулемин, Григорий Панин, Динар Хафизуллин и Тему Хартикайнен. У хозяев ледовой арены отличились на 31 и 53 минутах Миро Аалтонен и Ильдар Шиксатдаров.

Напомним, что "Салават Юлаев" одержал вторую победу подряд в текущем турнире КХЛ. "Витязь" проиграл четвертый матч.

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