Гол и три передачи Капризова помогли "Миннесоте" разгромить "Даллас" в матче НХЛ

Матч завершился со счетом 7:2.

Гол и три передачи российского нападающего Кирилла Капризова помогли "Миннесоте" разгромить "Даллас" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Со стороны победителей заброшенными шайбами отметились на 10, 16, 39, 48, 49, 54 и 55 минутах спортсмены Рем Питлик, Кирилл Капризов, Райан Хартман, Алекс Голигоски, Фредерик Годро, Марк Цукарелло, Виктор Раск. Проигравшие ответили хоккеистам только дважды: на 44 и 53 минутах матча забили голы Джейкоб Петерсон и Джейми Бенн. Встреча закончилась с результатом 7:2.

Напомним, что Капризов забросил четвертую шайбу в текущем сезоне НХЛ. ФОрвард также может похвастаться тремя результативными передачами. В общей сложности в его активе записано 15 очков (четыре гола и 11 голевых передач) за 16 проведенных матчей. Его соотечественник, голкипер "Далласа" Антон Худобин отразил 20 бросков по воротам. Его заменили после седьмой пропущенной шайбы.

В настоящее время "Миннесота" лидирует Центральном дивизионе. Клуб заработал 22 очка в 16 играх.

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Фото и видео: Twitter / @mnwild