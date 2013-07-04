"Вашингтон" победил "Лос-Анджелес" в НХЛ, Самсонов — первая звезда

Матч закончился со счетом 2:0.

"Вашингтон Кэпиталз" победил "Лос-Анджелес" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Российский голкипер Илья Самсонов признан первой звездой встречи. Игра завершилась с результатом 2:0 (0:0, 0:0, 2:0) в пользу гостей. После голевой передачи форварда Евгения Кузнецова первую шайбу в ворота оппонентов забросил спортсмен по имени Гарнет Хэтэуэй. Он отметился дублем на 57 и 59 минутах.

Капитан столичного хоккейного клуба Александр Овечкин нанес шесть бросков в створ ворот и реализовал один силовой прием. Голкипер Самсонов парировал 34 броска противников. На его счет записана вторая "сухая" игра в текущем сезоне НХЛ за семь проведенных матчей.

В настоящее время "Вашингтон" одержал 10 побед в 17 матчах. Команда расположилась на второй позиции в рейтинге Восточной конференции НХЛ. "Лос-Анджелес" (идет на девятой строчке Запада.

"Авангард" в гостях переиграл "Куньлунь" в КХЛ.

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