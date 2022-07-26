В комтрансе пояснили, почему в Петербурге лучше не ездить на маршрутках

Официально город перешел к социальным автобусам, но на дорогах еще можно встретить нелегалов.

В комитете по транспорту объяснили, почему лучше не пользоваться маршрутками, которые теперь работают в Петербурге нелегально.

Комментарий ведомства приводит "Петербургский дневник".

Это транспорт-мираж с соответствующими рисками в части технического состояния. Водители такого транспорта, как правило, не имеют водительского удостоверения российского образца, соответствующего опыта вождения, не проходят обязательные предрейсовые медицинские осмотры. В том числе на предмет потребления алкоголя, наркотических средств и сильнодействующих препаратов.

Кроме того, по мнению комитета, водитель иногда провоцируют конфликтные ситуации, могут грубо общаться с пассажирами, мешают работе общественного транспорта, создавая заторы на остановках. Если пассажиры маршрутки попадут в ДТП, то не факт, что пассажиры получат обязательные страховые выплаты.

Ранее стало известно о том, что 22 июля были арестованы 2 маршрутки.

Фото: Piter.tv