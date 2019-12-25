С 6 июля на Коннолахтинской дороге начнутся ремонтные работы

Стоимость работ оценивается в 103,9 млн рублей.

С 6 июля на Коннолахтинской дороге от улицы 3-я Конная Лахта до Левашовского шоссе начнутся ремонтные работы в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги". Об этом в понедельник, 5 июля, сообщили в пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга.

За месяц специалисты планируют заменить асфальтобетонное покрытие проезжей части. Работы будут вестись на участке длиной 4,98 км, которые пройдут с поэтапным ограничением дорожного движения до конца июля этого года. Схема объезда транспорта размещена на сайте Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).

Также с 3 июля начались ремонтные работы по замене дорожного покрытия в зоне трамвайных путей по проспекту Обуховской обороны от улицы Шелгунова до Володарского моста, а также на перекрестке проспекта Обуховской обороны и Шлиссельбургского проспекта. Работы на трамвайных путях будут идти до 16 июля, после этого начнется ремонт проезжей части и тротуаров.

Ранее Piter.tv писал, что в Кронштадте завершился ремонт на улице Восстания.

Фото: Piter.tv