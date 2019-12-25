С 3 июля на проспекте Обуховской обороны начинается ремонт трамвайных путей

Работы на трамвайных путях будут идти до 16 июля, после этого начнется ремонт проезжей части и тротуаров.

В субботу, 3 июля, начинаются ремонтные работы по замене дорожного покрытия в зоне трамвайных путей по проспекту Обуховской обороны от улицы Шелгунова до Володарского моста, а также на перекрестке проспекта Обуховской обороны и Шлиссельбургского проспекта. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Работы на трамвайных путях будут идти до 16 июля, после этого начнется ремонт проезжей части и тротуаров.

В рамках ремонта будет заменено дорожное полотно на всем протяжении проспекта Обуховской Обороны, за исключением участка от улицы Шелгунова до улицы Грибакиных. Протяженность ремонтируемого объекта составит 5,43 км. Стоимость работ – 416,2 млн рублей.

Накануне в Кронштадте завершился ремонт на улице Восстания.

Фото: Piter.tv