Данный объект является адресом нацпроекта "Безопасные качественные дороги".

В Кронштадте завершился ремонт на улице Восстания. Об этом в четверг, 1 июля, сообщили в пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга.

Работы велись на участке длиной 2,15 км вдоль Финского залива до улицы Зосимова. За полтора месяца специалисты заменили дорожное полотно проезжей части, восстановили (где-то заменили) бортовые камни и элементы благоустройства.

Ранее мы писали, что дорожный комитет обещал отремонтировать 407 улиц в Ленобласти до конца года.

Фото: gov.spb.ru