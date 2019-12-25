Дорожный комитет обещал отремонтировать 407 улиц в Ленобласти до конца года

Ленавтодор и дорожный комитет опубликовали список ремонтных объектов, но не все жители области нашли там свои улицы и дороги.

Областной дорожный фонд Ленобласти выделил субсидии для ремонта местных дорог и улиц в 2021 году. Согласно информации пресс-службы Ленинградской области, до конца года благодаря этим субсидиям планируется привести в порядок 407 дорог и улиц в деревнях, городах и поселках региона. Практика субсидирования ремонтных работ на муниципальных участках применяется с 2012 года - в общем счете таким образом были отремонтированы 500 километров дорог и улиц в различных населенных пунктах Ленобласти. В текущем году заключено 231 соглашение между региональным дорожным комитетом и администрациями муниципальных образований о предоставлении финансовой помощи на сумму 1,1 миллиард рублей. Обновление 203 километров муниципальных улиц должно начаться уже в ближайшее время.

Полный адресный список поселений, где планируется ремонт улиц и дорог на полученные субсидии, опубликовали на странице "Дороги Ленинградской области" в соцсети ВКонтакте. Однако пользователи не увидели в списках дороги своих районов, давно нуждающиеся в ремонте, а также раскритиковали произведенный ранее ремонт. Жители области поделились фотографиями дорог в некоторых районах Ленобласти, больше похожих на тропинки и поддерживаемых исключительно силами местных жителей.

Ранее о масштабном ремонте дорог заявили власти Выборга.

Фото: Pixabay и "Дороги Ленинградской области" в соцсети ВКонтакте