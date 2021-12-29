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«СПБ биржа» временно прекратила торги из-за технических неполадок
Сегодня, 21:54
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«СПБ биржа» временно прекратила торги из-за технических неполадок

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Причины сбоя выясняются.

Сегодня, 4 февраля, в 19 часов вечера "СПб биржа" остановила торги ценными бумагами из-за технических неполадок. Об этом сообщили в пресс-службе организации. 

Причины сбоя на данный момент устанавливаются. Позже станет известно, когда площадка возобновит работу. 

Отметим, что соцсеть "ВКонтакте" в пятницу, 4 февраля, тоже работает с перебоями. Горожане пожаловались на неполадки. Многие пользователи в течение 20 минут не могли войти в свои аккаунты. 

Ранее на Piter.tv: в Петербурге увеличили количество операторов службы "122" до 400 после сбоя.

Фото: Pixabay

Теги: спб биржа, технический сбой, торги, экономика
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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