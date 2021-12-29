Петербуржцы пожаловались на плохую работу соцсети "ВКонтакте"

Некоторые пользователи не могут войти в свои аккаунты.

В пятницу вечером, 4 февраля, пользователи соцсети "ВКонтакте" пожаловались на сбои в работе сайта. С проблемами столкнулись жители Москвы, Петербурга, Воронежа и других городов.

По информации портала Downdetector, более 54% пользователей не имеют доступа к сайту. Еще 40% отметили, что у них плохо работает приложение сервиса. Известно, что 6% аудитории не может войти в свой профиль.

Сейчас разработчики пытаются наладить работу "ВКонтакте". Подробности уточняются.

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Фото: Pixabay