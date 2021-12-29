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Apple открыла представительство в России
Сегодня, 12:41
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Apple открыла представительство в России

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Компания исполнила закон "о приземлении".

Американская технологическая корпорация Apple открыла российское представительство. Об этом сообщили на официальном сайте сотрудники пресс-службы Роскомнадзора. Специалисты объяснили, что иностранное юридическое лицо исполнило закон "о приземлении".

Создать филиал, или открыть представительство, или учредить российское юридическое лицо. Исполнено.

заявление РКН.

Напомним, что в соответствии с новым российским законом, зарубежные интернет-компании с суточной аудиторией превышающей 500 тысяч онлайн-пользователей обязуются открыть свои уполномоченные представительства на территории России. Роскомнадзор уже опубликовал перечень компаний, которых коснется это нововведение. В реестр вошли Google, Apple, Meta Platforms, Twitter, TikTok, Telegram и другие известных фирмы.

Выручка Apple зв первом финансовом квартале достигла 123,9 млрд долларов.

Фото: Pixabay.com

Теги: apple, роскомнадзор, технологии
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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