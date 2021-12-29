Выручка Apple зв первом финансовом квартале достигла 123,9 млрд долларов

Чистая прибыли увеличилась за минувший квартал до 34,6 млрд долларов.

В первом квартале 2022 финансового года, который закончился 25 декабря, выручка Apple выросла на 11%, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года. Выручка составила 123,9 млрд долларов. Это новый рекорд для корпорации, сообщается в ее пресс-релизе.

При этом чистая прибыль компании за минувший квартал выросла на 20% и достигла 34,6 млрд долларов. Самым прибыльным продуктом является iPhone – рост выручки от его продаж вырос на 9%, до 71,6 млрд долларов. Продажи Mac увеличились на 25% и принесли компании 10,8 млрд долларов. А вот прибыль от iPad снизилась на 14%, до 7,2 млрд долларов.

В четвертом квартале 2021 года, по предварительным данным, Apple стала лидером продаж по всему миру и обошла Samsung.

Ранее мы писали, что в iPhone может появиться функция приема оплаты картой.

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