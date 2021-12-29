СМИ: презентация нового iPhone SE должна состояться весной

Весной компания Apple должна провести презентацию новых продуктов, должен быть представлен новый iPhone SE. Об этом пишет Bloomberg.
Как сообщает редактор издания Марк Гурман, онлайн-презентация запланирована на март-апрель 2022 года. На ней будет представлено как минимум новое поколение iPhone SE. Напомни, что предыдущая версия модели была показана в апреле 2020 года.
Предполагается, что новый смартфон получит поддержку 5G. Однако дизайн не должен измениться серьезно.
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Фото: pexels
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