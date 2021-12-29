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Apple может 8 марта представить смартфон iPhone SE третьего поколения
Сегодня, 13:18
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Apple может 8 марта представить смартфон iPhone SE третьего поколения

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Анонс должен пройти в онлайн-формате.

Весенняя презентация Apple может состояться 8 марта. На мероприятии должны представить смартфон Phone SE третьего поколения и другие гаджеты. Об этом сообщает MacRumors.

По информации автора Bloomberg Марка Гурмана, во время презентации также будет представлен планшет iPad Air. Предполагается, что в этом году Apple может представить как минимум один компьютер. Это может быть настольный девайс Mac mini с обновленным процессором M1 Pro или M1 Max.

Новый iPhone SE должен получить поддержку сетей 5G, а также одинарную камеру.

Ранее мы писали, что Apple открыла представительство в России. 

Фото: pixabay 

Теги: apple, apple iphone se
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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