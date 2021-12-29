СМИ: Apple осенью выпустит iPhone SE 5G и новый планшет

В марте или апреле должна состояться презентация.

Осенью 2022 года компания Apple планирует представить сразу несколько продуктовых линеек, не считая iPhone 14. Об этом пишет издание 9to5mac со ссылкой на колумниста Bloomberg и инсайдера Марка Гурмана (Mark Gurman).

По информации инсайдера, компания специально откладывает выпуск новых устройств на конец года. Так, осенью ожидается выпуск флагманов серии iPhone 14. Компания также должна представить серию недорогих iPad и новое поколение iPad Pro. Готовится выпуск нового поколения умных часов Apple Watch. Кроме того, планируется анонс нового MacBook Air, недорогой версии ноутбука MacBook Pro, второго поколения наушников AirPods Pro.

Весной должна состояться презентация Apple. Посвятить анонс должны новому iPhone SE, обновленному планшету iPad Air и, возможно, компьютеру iMac или Mac mini.

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