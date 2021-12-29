Samsung в феврале представит новый Galaxy S22

Компания Samsung анонсировала онлайн-мероприятие Galaxy Unpacked. Пройти оно должно в феврале 2022 года, компания намерена представить новый флагманский смартфон Galaxy S22 Ultra. Об этом сообщил глава мобильного подразделения Samsung Тэ Мун Ро.
В настоящий момент о новом устройстве нет почти никакой информации, однако в компании назвали эту модель "самым совершенным" смартфоном в семействе Galaxy S. Предполагается, что это будет гаджет, который перепишет правила индустрии.
Отмечается, что с помощью Galaxy S22 Ultra можно будет делать яркие ночные фотографии и видео.
Ранее мы сообщали, что Apple может поднять цены на некоторые смартфоны в 2022 году.
Видео: YouTube / Samsung
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