Samsung в феврале представит новый Galaxy S22

О новом устройстве нет почти никакой информации.

Компания Samsung анонсировала онлайн-мероприятие Galaxy Unpacked. Пройти оно должно в феврале 2022 года, компания намерена представить новый флагманский смартфон Galaxy S22 Ultra. Об этом сообщил глава мобильного подразделения Samsung Тэ Мун Ро.

В настоящий момент о новом устройстве нет почти никакой информации, однако в компании назвали эту модель "самым совершенным" смартфоном в семействе Galaxy S. Предполагается, что это будет гаджет, который перепишет правила индустрии.

Отмечается, что с помощью Galaxy S22 Ultra можно будет делать яркие ночные фотографии и видео.

Ранее мы сообщали, что Apple может поднять цены на некоторые смартфоны в 2022 году.

Видео: YouTube / Samsung