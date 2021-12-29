Samsung представил смартфон Galaxy S21 FЕ

Эксперты считают, что Galaxy S22 станет более востребованным на рынке. В гаджет установят более мощные процессор и камеру. По их мнению, нет никакого смысла брать "старую новинку".

Во вторник, 4 января, начинаются продажи смартфона Galaxy S21 Fan Edition (FE).

Изначально выпуск гаджета был запланирован на август 2021 года. Однако, производители пару раз откладывали релиз из-за глобального дефицита чипов. Теперь Galaxy S21 FE выпустили совсем близко к презентации Galaxy S22.

Эксперты считают, что Galaxy S22 станет более востребованным на рынке. В гаджет установят более мощные процессор и камеру. По их мнению, нет никакого смысла брать "старую новинку". Некоторых удивляет, что цена на Galaxy S21 не такая низкая, как могла бы быть. При этом, есть информация, что новые модели Galaxy S22 будут дороже, чем обычно.

Напомним, что линейка FE появилась в 2020 году. В неё включены упрощенные смартфоны флагманской линейки Galaxy S. Устройства FE наделены популярными функциями флагманов. Изначально смартфон FE выходил примерно раз в полгода после презентации Galaxy S. Он может посоревноваться в цене с младшей моделью гаджета.

Ранее мы сообщили, что Apple планирует в 2023 году выпустить первый смартфон без лотка для сим-карты.

Видео: YouTube / Samsung