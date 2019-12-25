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Apple планирует в 2023 году выпустить первый смартфон без лотка для сим-карты
Сегодня, 14:48
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shuwioll Добавить в Яндекс.Новости

Apple планирует в 2023 году выпустить первый смартфон без лотка для сим-карты

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В 2023 году запланирован выход iPhone 15.

Apple в 2023 году хочет выпустить первый смартфон без лотка для физической сим-карты. Об этом сообщается в блоге Blog do iPhone.

Так, в 2023 году запланирован выход iPhone 15. Заменит физическую сим-карту Esim. Это технология позволяет записать на телефон один или несколько номеров без привязки к физическому носителю.

Однако по информации издания MacRumors, компания может отказаться от физических сим-карт уже в 2022 году, а точнее, к выходу iPhone 14. Предполагается, что без физической сим-карты в смартфоне освободится место под дополнительное оборудование.

Ранее мы писали, что в 2021 году TikTok стал самым посещаемым ресурсом в мире. 

Фото: pexels 

Теги: apple, смартфон без сим-карты
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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