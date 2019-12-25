В 2021 году TikTok стал самым посещаемым ресурсом в мире

В 2021 году сервис для создания и просмотра коротких видео TikTok стал самым посещаемым ресурсом. По числу просмотров он обогнал даже Google, YouTube и Netflix, сообщает компания CloudFlare.
В пятерке лидеров по просмотрам оказались также Google, Facebook, сайты Microsoft и Apple. В списке 10 самых популярных сайтов также значатся Amazon, Netflix, YouTube, Twitter и WhatsApp.
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Фото: pexels
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