Apple может поднять цены на некоторые смартфоны в 2022 году

Компания осенью представить четыре новых смартфона.

Apple поднимет цены на некоторые смартфоны, которые запланированы на 2022 год. Об этом пишет известный инсайдер LeaksApplePro у себя в Twitter.

По его информации, осенью компания должна представить четыре новых смартфона. Это два базовых iPhone 14 и iPhone 14 Max. При этом не планируется анонс iPhone 14 mini. Войдут в серию премиальные iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max.

Предполагается, что стоимость iPhone 14 составит порядка 800 долларов, а модели 14 Max – 900 долларов.

При этом ожидается подорожание топовых моделей. Так, стоимость iPhone 14 Pro и 14 Pro Max составит 1,1 тыс. и 1,2 тыс. долларов соответственно.

Рост цен известный инсайдер объяснил тем, что растут затраты на производство смартфонов.

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Фото: pexels