Honor представила свой первый складной смартфон Magic V

Смартфон оснащен флагманским процессором Snapdragon 8 Gen 1 от Qualcomm.

Компания Honor представила свой первый складной смартфон, модель называется Magic V. В январе этого года уже должны начаться продажи смартфона в Китае. Пока неизвестно, когда он будет представлен на других рынках.

Так. телефон оснащен 6,45-дюймовым экраном с разрешением 2560х1080 точек и частотой обновления 120 Гц. Оба экрана поддерживают технологию HDR10+ и имеют 100% цветовой охват DCI-P3.

Складной смартфон от Honor оснащен также флагманским процессором Snapdragon 8 Gen 1 от Qualcomm. Оперативная память составляет 12 Гб, а встроенная 256 или 512 Гб.

Кроме того, предусмотрены и две фронтальные камеры – одна на внешнем экране, а другая на основном дисплее.

Ранее мы писали, что презентация нового iPhone SE должна состояться весной.

Видео: YouTube / HONOR