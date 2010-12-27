В России стартовали продажи складного Samsung Galaxy Fold

Стоимость устройства равна 159 990 рублей.

В пятницу, 25 октября, в России стартовали продажи складного смартфона Samsung Galaxy Fold. В компании ожидают, что спрос на новый гаджет среди россиян будет одним из самых высоких в мире. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Samsung.

Galaxy Fold является первым складным смартфоном от Samsung, который можно использовать как планшет и как телефон. Гаджет имеет два экрана размером 4,6 дюйма и 7,3 дюйма.

Новинка будет доступна в двух цветовых решениях: серебряном и черном. Ее можно будет приобрести за 159 990 рублей. По итогам предзаказа, который стартовал 4 октября, первая партия смартфонов была распродана за два дня.

Кроме России, Samsung Galaxy Fold можно купить в Республике Корея, Франции, Германии, Сингапуре, Великобритании и США.

Продажи складных смартфонов Samsung Galaxy Fold стартовали в Южной Корее и Европе в середине апреля. Первые пользователи пожаловались, что устройство сломалось в первый же день использования. После снятия защитной пленки на месте сгиба экрана образовалась трещина, и почернел дисплей. Тогда Samsung отправил на доработку смартфон.

Ранее мы писали, что Samsung Galaxy Fold сломался после 120 тысяч складываний. При этом разработчик заявлял, что смартфон выдержит 200 тысяч складываний.

Фото: Samsung