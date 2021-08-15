В интернете появились технические данные Samsung Galaxy S22

Официально смартфоны представят в следующем году.

В интернете появились технические характеристики линейки смартфонов Samsung Galaxy S22. Как стало известно ранее, свет увидят три модели девайсов: Galaxy S22, Galaxy S22 Plus и Galaxy S22 Ultra.

Согласно опубликованным данным, первые две новинки будут оснащены 6,06- и 6,55-дюймовыми дисплеями (FullHD). Кроме того, их оснастят камерами на 50, 12 и 12 мегапикселей, а также батареями на 3 800 и 4 600 мА/ч соответственно.

Топовая модель получит 6,81-дюймовый экран (QHD+), главный сенсор на 108-мегапикселей, 12-мегапиксельный широкоугольный объектив, а также 12-мегапиксельный телеобъектив и 12-мегапиксельный перископный модуль с десятикратным оптическим зумом. Смартфон оснастят аккумулятором на 5000 мА/ч.

Ожидается, что линейку смартфонов официально представят в 2022 году.

Ранее Samsung показал новое поколение смартфонов с гибким экраном.

Видео: YouTube / Samsung

