Samsung показал новое поколение смартфонов с гибким экраном

Компания представила складывающиеся смартфоны серии Galaxy Z: Z Fold3 и Z Flip3.

Телефон-книжка Galaxy Z Fold 3 получил поддержку пера S Pen, подэкранную фронтальную камеру и влагостойкость. Его стоимость за версию 512 ГБ составит 169 990 рублей.

Раскладушка Z Flip 3 обзавелась AMOLED-экраном размером 6,7 дюйма c адаптивной частотой обновления. Как и Z Fold, Flip3 получил степень защиты IPX8 и более прочную рамку. Телефон будет доступен в бежевом, черном, лавандовом, зеленом, сером, розовом и белом корпусе по цене от 89 990 рублей.

Также оба новых смартфона поддерживают работу в сетях 5G и оснащены стеклом Gorilla Glass Victus с повышенным уровнем устойчивости.

Ранее стали известны полные спецификации Xiaomi Mi MIX 4.

Видео: YouTube / Samsung