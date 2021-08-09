Стали известны полные спецификации Xiaomi Mi MIX 4

Официальная презентация девайса состоится 10 августа.

В интернет утекли новые данные о будущем смартфоне компании Xiaomi – Mi Mix 4. Он будет представлен в трех цветах – сером, белом и черном.

Согласно имеющимся данным, новый девайс будет иметь 6,67-дюймовую панель AMOLED с изогнутыми краями, экран будет поддерживать разрешение Full HD+ (1080 x 2400). В начинке смартфона – процессор Snapdragon 888+ и аккумулятор на 4500 мАч с возможностью быстрой беспроводной зарядки.

Также новинка получит тройную основную камеру во главе с 108-мегапиксельным объективом и "фронталку" на 20 мегапикселей, которую разработчики спрятали под дисплей.

Официальная презентация смартфона запланирована на 10 августа. В рамках мероприятия также будут представлены планшет Mi Pad 5 и фирменная оболочка MIUI 13.

Ранее Xiaomi представила водонепроницаемый смартфон Redmi Note 10 JE.

Видео: Youtube / Sparrows News