В магазинах японских мобильных операторов смартфон доступен по цене около 260 долларов США.

Xiaomi представила водонепроницаемый смартфон Redmi Note 10 JE, защищенный в соответствии со степенью IP68, как, например, флагман Xiaomi Mi 11 Ultra.

В магазинах японских мобильных операторов смартфон доступен по цене около 260 долларов США. Открытые продажи стартуют 13 августа. Redmi Note 10 JE оснащен системой Qualcomm Snapdragon 480 с поддержкой 5G, с 4 Гб ОЗУ и 64 Гб флеш-памяти,.

Аккумулятор имеет емкость 4800 мА/ч и поддерживает 18-ваттную быструю зарядку. Основная камера 48-мегапиксельная, фронтальный модуль снимает в 8-мегапиксельном разрешении.

Также Xiaomi работает над новым фитнес-браслетом Mi Band.