Ученые нашли новые особенности в работе нервных клеток

Выяснилось, что продолжительность рефрактерного периода гораздо больше и может превышать 20 миллисекунд.

Ученые из Университет Бар-Илан в Израиле провели исследование и нашли у нервных клеток новые особенности. Статья была опубликована на сайте Phys.org.

Ранее считалось, что после прохождения нервного импульса каждая нервная клетка в течение 2-3 миллисекунд остается в состоянии относительной невосприимчивости к новым сигналам. Это называется рефракторным периодом. Далее следует более длительный период угасания реакций нейронов, пока не наступит полная отзывчивость.

Однако выяснилось, что рефракторный период может превышать 20 миллисекунд. Эти периоды увеличиваются пропорционально предыдущей активности нейронов. Имеет значение и источник сигнала. В зависимости от того, откуда пришел сигнал, рефрактерные периоды могут различаться.

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